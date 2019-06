Maturità, a Besana Brianza più di metà classe non ammessa agli esami: il caso al Gandhi

Dieci studenti su diciotto non ammessi agli esami di Maturità. Più di metà classe bocciata. Un vero e proprio "caso" quello dell'istituto superiore Gandhi di Besana Brianza. La notizia, riportata da Il Cittadino, interessa la classe 5M a indirizzo socio-sanitario-odontotecnico dell'istituto superiore di via Ugo Foscolo.

Più della metà degli alunni non è stata ritenuta idonea a essere ammessa agli esami di Stato.

Esami di Maturità 2019

Gli esami di maturià quest'anno prenderanno il via il 19 giugno con la prima prova: il tema. Per la Maturità 2019 tipologie sono diminuite, da quattro a tre, e non avranno una sola traccia ciascuna. Le tipologie A e C, rispettivamente analisi del testo e riflessione critica, avranno due tracce mentre per la tipologia B, il testo argomentativo, si potrà scegliere fra tre tracce. Anche l’orale è stato modificato dalla riforma: la tesina è stata sostituita dalle buste, tre a testa, all'interno delle quali la commissione potrà inserire documenti su argomenti trattati durante il corso dell’anno scolastico. Ecco tutte le date delle prove: prima prova 19 giugno, seconda prova 20 giugno, terza prova (solo per licei opzione internazionale ed ESABAC) 25 giugno, orali: fine-giugno-inizio-luglio, da stabilire.