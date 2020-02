Bovisio Masciago, bocconcini con spilli nascosti contro i cani

Un bocconcino di carne con all'interno degli spilli è stato rinvenuto in un'area verde a Bovisio Masciago, in via Agnesi. L'episodio è avvenuto nella giornata di mercoledì 19 febbraio ed è stato subito segnalato alla polizia locale. A riferire quanto accaduto è stata una cittadina che ha dato l'allarme, segnalando un pericolo per i cani. Gli agenti hanno effettuato un sopralluogo e hanno accertato che si trattava di un boccone potenzialmente pericoloso. Il comune ha diffuso la notizia per mettere in guardia i cittadini e i proprietari di cani anche se al momento si tratta dell'unico ritrovamento segnalato.

"Per il momento si tratta dell'unico caso che ci è stato segnalato - afferma il sindaco di Bovisio Masciago Giovanni Sartori - non escludo che ignoti possano avere agito anche in altre zone del territorio. Invito dunque chi porta in giro il cane a prestare attenzione per evitare che accada qualcosa di spiacevole".