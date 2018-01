Novantadue piante per non dimenticare, a Monza nasce il Bosco della Memoria

Novantadue alberi. Un nuovo germoglio per ognuna delle vittime dello sterminio nazista, deportate nei campi di concentramento. Solo venti di loro alla fine fecero ritorno a casa. Per ricordare le loro storie e tenere viva la loro memoria a Monza in città è stata inaugurato il Bosco della Memoria.

Sabato 27 gennaio 2018, in via Messa, dopo dieci anni di lavoro, è stata inaugurata l'installazione permanente, progettata dall'architetto Rosa Lanzaro, dedicata a uomini e donne di Monza e della Brianza deportati nei campi di concentramento e di sterminio nazisti.



Nell'area, che oggi con nuove piante rappresenta il riscatto e la rinascita nella memoria dopo la deportazione, trovano spazio 92 elementi in acciaio corten e altrettante piante dedicate ad ognuno dei deportati. L'inaugurazione, organizzata da Aned Monza - Sesto San Giovanni e Anpi Monza alla presenza delle autorità cittadine si è tenuta in una data non casuale: il Giorno della Memoria.