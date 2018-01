Bovisio Masciago, imbrattata con scritte la sede della lista civica "ApertaMente"

Scritte incivili contro la lista civica. E’ successo a Bovisio Masciago, dove la coordinatrice della forza politica «Apertamente», Angelita Perretta, ha scoperto che il portone della sede di via Roma era stato imbrattato. Poche parole vergate con un pennarello e una scritta inequivocabile: «Fascisti di m.....a».

"Invitiamo gli autori del gesto incivile e offensivo comparso sulla vetrina della nostra nuova sede al primo incontro della Lista Civica Apertamente, previsto per mercoledì 10 gennaio alle 21. Aperti al confronto e a nuove idee per il nostro paese" hanno replicato, indignati per le offese e l'atto vandalico dalla lista.

"Mi sento di esprimere alla Lista Apertamente la mia personale solidarietà dopo gli insulti anonimi comparsi sulla vetrina della loro sede" - ha detto il sindaco Giuliano Soldà, intervenendo pubblicamente sulla vicenda - "Non è la prima volta che si verificano insulti, danneggiamenti, scritte offensive nei confronti di forze politiche e liste civiche attive nella nostra comunità. Anche in questa occasione siamo in presenza di comportamenti offensivi e irragionevoli che approfittando dell’anonimato segnalano anche la miseria di chi li compie. Il dibattito politico, anche il più serrato, deve sempre essere improntato al rispetto delle opinioni e alla serenità dei giudizi".