Bovisio Masciago, i carabinieri arrivano per una lite condominiale e arrestano spacciatore

Sono arrivati per sedare una lite condominiale. Sono ripartiti con uno spacciatore in manette da tempo latitante. E’ il bilancio di un’operazione messa a segno dai carabinieri di Desio domenica notte. Il pusher, 35 anni, di Bovisio Masciago, da tempo era ricercato perché nell’agosto dell’anno scorso era riuscito a fuggire in Spagna.

Alle 2.30 di domenica mattina i militari sono arrivati in via Madonnina, nel centro storico di Bovisio, dove era in corso una lite condominiale. Proprio qui i carabinieri si sono imbattuti nel 35enne che ha tentato nuovamente di fuggire. L'uomo è stato però bloccato e arrestato. Ora si trova ai domiciliari.

