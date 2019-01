Bovisio Masciago, "Non mi pagano": operaio sale su una gru e minaccia di buttarsi

Nella mattinata di giovedì 31 gennaio un operaio che sta lavorando alla nuova scuola di via Monsignor Mariani a Bovisio Masciago è saliti su una gru del cantiere: minaccia di buttarsi se non verrà pagato. Secondo quanto trapelato si tratta del titolare di una ditta di cartongesso, secondo quanto riferito non gli sarebbero stati pagati alcuni lavori che avrebbe eseguito all'interno dell'edificio.

Sul posto ci sono i mezzi dei vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Desio, con il maggiore Mansueto Cosentino, che stanno tentando di trattare con gli operai. Non solo: ci sono le ambulanze del 118, oltre al primo cittadino Giuliano Soldà con il vicesindaco Paolo Bosisio.

La scuola di via Don Mariani

I lavori per la costruzione della nuova scuola di via Don Mariani sono iniziati nel 2017 e prevedono la costruzione di un edificio composto da 13 aule, una palestra, una mensa, la biblioteca e almeno due sale polifunzionali. Per l'evento sono stati stanziati circa 5,5 milioni di euro e sarebbero dovuti terminare entro l'estate del 2018.