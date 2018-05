Luigi Di Maio incontra Bramini a Monza: "Al governo lavoreremo insieme per impedire che questo accada a molti altri"

Il leader dei Cinque Stelle Luigi Di Maio giovedì sera a Monza ha incontrato Sergio Bramini, l'imprenditore fallito per colpa dello Stato.

Di Maio è arrivato nella villa di via Sant'Albino intorno alle 20, come annunciato, insieme ai senatori pentastellati Gianluigi Paragone e Gianmarco Corbetta e ha espresso solidarietà all'imprenditore per quanto sta affrontando e ha rivolto un appello per evitare lo sfratto.

Di Maio ha incontrato l'imprenditore che vanta un credito di quattro milioni di euro nei confronti dello Stato e che ora rischia di perdere tutto per aver ipotecato la sua abitazione per salvare azienda e dipendenti. L'incontro e il dialogo è stato ripreso in diretta streaming attraverso i social e seguito da tantissime persone.

"La storia di Sergio vogliamo raccontarvela perchè è importantissima e ci deve far capire perchè è importante dare un governo serio a questo paese" ha spiegato Di Maio. "Stiamo cercando non solo di dargli voce ma di dargli una mano ma soprattutto gli abbiamo assicurato che al governo lavoreremo insieme per assicurare che questo accada a molti altri" ha aggiunto.

Nella giornata di venerdì è in programma lo sfratto e in casa di Bramini anche questa volta, come accaduto ad aprile, tantissime persone e concittadini si sono dati appuntamento per testimoniare la propria solidarietà e schierarsi accanto a Sergio Bramini per combattere l'ingiustizia di cui è vittima. Anche il leader della Lega, Matteo Salvini, ha annunciato la presenza e per le 11 è previsto un incontro a casa di Bramini.