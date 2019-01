Badante presa a sassate in testa: denunciata donna di 43 anni

Ha lanciato un sasso in testa alla badante polacca che seguiva l’anziana madre di 84 anni, procurandole una ferita per fortuna non grave. La protagonista del fatto, una donna di 43 anni, è stata denunciata per lesioni.

L’incidente è accaduto mercoledì verso le 12 in un appartamento nel centro storico di Briosco. E’ stato necessario trasportare la povera badante, 61 anni, al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza, dove è stata medicata alla testa.

Drammatica la situazione familiare all’interno delle mura domestiche, dove vivono un’anziana di 83 anni non autosufficiente e la figlia di 43 anni, costretta in carrozzina e con problemi psichici. La badante ha cercato di assistere madre e figlia, fino all’altro giorno quando è stata aggredita e ferita.