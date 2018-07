Scivola e sbatte contro un albero all'Alpe del Vicerè: ferito 74enne di Briosco

Incidente nella tarda mattinata di martedì 24 luglio 2018 ad Albavilla sul sentiero che porta all'Alpe del Vicerè. Un uomo di 74 anni, residente a Briosco, è scivolato mentre stava facendo una passeggiata nel bosco in compagnia della moglie ed è andato a sbattere contro una pianta. Il fatto è stato riportato da QuiComo.

La moglie ha subito dato l'allarme: i soccorsi sono scattati in codice rosso e sul posto sono interventuti i vigili del fuoco con due mezzi da Como e Erba, il nucleo Sap e l'elicottero decollato da Malpensa. L'infortunio, infatti, è avvenuta in una zona impervia: una volta recuperato, l'uomo è stato affidato alle cure del 118, intervenuto con un'ambulanza e un'automedica, che lo ha portato in ospedale in codice giallo. Ha riportato varie escoriazioni, ma è sempre rimasto cosciente e le sue condizioni non sono gravi.