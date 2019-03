Incendia l'auto della zia per avere soldi: arrestato 49enne

Ha bruciato l'auto della zia che aveva accompagnato la madre dai carabinieri, a denunciarlo. Proprio mentre le due donne erano in caserma la Fiat Panda della donna è stata data alle fiamme.

E' stato così che un uomo di 49 anni è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni con le accuse di estorsione, maltrattamenti in famiglia e danneggiamento.

L'incendio e la denuncia

Domenica pomeriggio la 67enne aveva accompagnato la sorella 83enne dai carabinieri per sporgere denuncia contro il figlio, un uomo di 49 anni già noto alle forze dell'ordine, che continuava a vessarla chiedendole soldi. Mentre le due donne si trovavano in caserma l'auto della 67enne, parcheggiata in via Papa Giovanni XXIII a Sesto San Giovanni è stata distrutta da un incendio doloso. Quindi i carabinieri hanno deciso di fare scattare la trappola: la 67enne, d'accordo con i militari, ha chiamato il nipote e gli ha chiesto "Quanto vuoi per lasciarci in pace?".

Una volta stabilita la somma si sono dati appuntamento e appena il denaro è passato dalle mani delle due donne al 49enne sono scattate le manette.