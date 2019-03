Droga addosso e a casa 2500 euro nascosti: arrestato spacciatore di vent'anni a Brugherio

Qualche grammo di marijuana, un po' di hashish e alcune banconote per un totale di quarantacinque euro. Questo e il suo atteggiamento sospetto martedì sera, a Brugherio, hanno messo nei guai un ventenne italiano.

Il ragazzo è stato fermato durante un controllo dei carabinieri nel centro storico. S.A., domiciliato nel comune brianzolo e con precedenti per droga, è stato trovato in possesso di 2,5 grammi di marijuana e 6 di hashish.

I controlli, proseguiti nell'abitazione del ragazzo hanno permesso poi di scoprire altra droga, per un totale di quasi mezzo chilo tra marijuana e hashish e 2460 euro, probabile provento dell'attività di spaccio. In casa il giovane nascondeva anche un bilancino di precisione e tutto il materiale per il confezionamento delle dosi. La droga è stata sequestrata e il 20enne è finito in manette con arresto in flagranza di reato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.