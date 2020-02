Brugherio, sorpresi dai carabinieri mentre cercano di rubare un camion: arrestati

Avevano rubato un camion e stavano per rubarne un altro ma sono stati beccati dai carabinieri e per loro sono scattate le manette. È successo a Brugherio nella notte di mercoledì 12 febbraio, nei guai un italiano di 37 anni e un 25enne albanese.

I due ladri, come riferito dal comando provinciale di Monza, sono stati sorpresi dai carabinieri della stazione di Brugherio mentre tentavano di rubare un autocarro parcheggiato in via Turati. Uno dei due è stato immediatamente bloccato mentre il 25enne ha tentato di scappare ma è stato inseguito e bloccato dai militari del radiomobile.

Sono scattati gli accertamenti e, grazie al controllo del sistema lettura targhe del comune di Brugherio, gli investigatori hanno scoperto che i due ladri, qualche ora prima, avevano rubato un altro autocarro parcheggiato in via Oberdan. Mezzo trovato, dopo intense ricerche, in un parcheggio di via Trento a Cesano Boscone. Tutti i mezzi, sono stati restituiti ai legittimi proprietari. Gli arrestati sono stati accompagnati nelle camere di sicurezza del comando di Monza con l'accusa di furto aggravato. Sono in attesa di essere giudicati per direttissima.