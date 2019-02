Incendio a Brugherio, fiamme in un negozio di modellismo: evacuato un palazzo

Tanto fumo e una palazzina di due piani evacuata. Attimi di paura nel pomeriggio di giovedì 14 febbraio in via Marsala a Brugherio dove è un incendio ha devastato un negozio di modellismo.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 14, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Non è ancora chiaro cosa abbia fatto divampare le fiamme all'interno del negozio, ma in pochi attimi il fumo ha invaso l'intero stabile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Monza con quattro mezzi che hanno domato l'incendio e evacuato lo stabile. Fortunatamente non ci sono stati né feriti né intossicati, anche se la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza a scopo precauzionale. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del gruppo Monza.