Brugherio, soccorsi in codice rosso in un'azienda in via Buozzi

Soccorsi a sirene spiegate in un'azienda a Brugherio nel pomeriggio di venerdì.

Un'ambulanza in codice rosso e un'automedica sono intervenute intorno alle sedici e trenta in via Buozzi, presso la sede di un'azienda per soccorrere un ragazzo di 25 anni, residente a Sesto San Giovanni. Sul posto anche la polizia locale di Brugherio, impegnata a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto che al momento non è nota: secondo le prime informazioni pare essersi trattato di un malore ma sono ancora in corso accertamenti. L'uomo è stato trasferito in codice rosso in ospedale al San Gerardo di Monza dove è ricoverato in prognosi riservata.