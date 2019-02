"Hanno tentato di adescare un ragazzino fuori da scuola", scatta l'allarme sui social: si indaga

Per il momento non c'è ancora stata una denuncia formale, ma i carabinieri stanno svolgendo accertamenti. Il fatto? Un presunto adescamento fuori da una scuola media di Brugherio. Presunto, perché fortunatamente non si è concretizzato.

Brugherio, tentano di adescare un ragazzino: il fatto

Tutto è accaduto fuori da una scuola media della città dove — come comunicato dai carabinieri del gruppo Monza — un ragazzo di 11 anni è stato avvicinato da un uomo che gli ha chiesto se volesse un passaggio. Il ragazzino ha ringraziato l'uomo e gli ha detto no, per poi allontanarsi e raccontare il fatto ai genitori.

Le indagini

I carabinieri della stazione di Brugherio, come comunicato dagli investigatori, stanno svolgendo accertamenti per verificare la segnalazione del presunto adescamento. "L'arma — precisano dal comando — continuerà a svolgere come di consueto vigilanza, in particolare all'uscita dalle scuole, e consiglia e raccomanda ai ragazzi e ai genitori di essere sempre attenti (anche nella diffusione di eventuali informazioni via web non verificate e false) avvisando senza timori, in qualsiasi situazione sospetta, il 112".