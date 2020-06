Brugherio, spacciatore arrestato durante controllo in strada: 50enne in manette

Hashish e marijuana già suddivise in dosi e pronte per essere vendute. Questo hanno trovato i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della compagnia di Monza nel weekend durante un controllo in auto e a casa di un 50enne brianzolo che è poi finito in manette per droga.

L'uomo è stato fermato dai militari durante un controllo stradale e la vettura, insieme all'atteggiamento sospetto del conducente, hanno subito attirato l'attenzione dei carabinieri. A tradirlo è stato l'eccessivo nervosismo mostrato durante le fasi di verifica dei docuementi e i controlli hanno confermato ogni sospetto. In auto e a casa dell'uomo sono stati trovati 200 grammi tra marijuana e hashish già divise in dosi. Per il cinquantenne è scattato l'arresto.