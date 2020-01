Brumotti e la troupe aggrediti in centro a Monza: cameraman accoltellato e derubato

Sono tornati a Monza, per immortalare alcune delle aree di spaccio del capoluogo brianzolo e le riprese per il servizio da mandare in onda sul tg satirico "Striscia la Notizia" del campione di bike trial Vittorio Brumotti e della sua troupe (ancora una volta) si sono trasformate in una vera e propria aggressione finita nel sangue, con un cameraman ferito da una coltellata.

E' accaduto nel pomeriggio di domenica quando intorno alle 14 in via Azzone Visconti a Monza, nei pressi dei giardinetti, sono intervenuti i mezzi di emergenza del 118 con ambulanze e automedica insieme agli agenti della Questura. Secondo quanto ricostruito dalla polizia che ora indaga sull'accaduto gli operatori sarebbero stati aggrediti e derubati da due stranieri che avrebbero prima offerto loro della droga e poi sarebbero passati all'azione.

Dopo aver provato a vendere ai due operatori dello stupefacente, i pusher li avrebbero riconosciuti e aggrediti: spinte, manate e botte poi il coltello. I due stranieri sono riusciti a mettere le mani su una spy-pen dotata di microcamera per le riprese e avrebbero anche tentato di rubare il portafogli al secondo collaboratore, senza però riuscirci. Prima di scappare via poi i due spacciatori si sono scagliati anche contro Brumotti che proprio in quel momento stava arrivando ai giardinetti in sella alla sua bicicletta. A salvare l'inviato di Striscia è stato il giubbotto antiproiettile che indossava che ha evitato che la lama potesse ferirlo al petto. Il personale sanitario ha soccorso uno dei due operatori che è stato raggiunto da una coltellata alla gamba sinistra con un coltello con lama tagliata impugnato da uno dei due aggressori.

Sono in corso le indagini per risalire ai responsabili dell'accaduto.

