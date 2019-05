"Acido al prossimo giro", trapper monzese contro Brumotti: insulti e minacce sui social

Non solo insulti, sassi e bottigliate per Vittorio Brumotti (Leggi qui la notizia), l'inviato di Striscia la Notizia che sabato pomeriggio si è presentato in stazione a Monza, per girare un servizio per documentare l'attività di spaccio nel piazale antistante la stazione ferroviaria.

Nel capoluogo brianzolo il campione di bike trial è stato anche avvicinato da un giovane monzese, che sembrerebbe essere un trapper locale, che si è presentato davanti all'inviato con uno spinello in bocca e poi si è scagliato contro Brumotti sui social network, insultandolo pesantemente e minacciandolo.

"Ho in bocca la droga" ha detto sfidando Brumotti in stazione. Poi, poco dopo, su Instagram, ha postato una serie di video in cui invitava i suoi followers a ripostare i contenuti, insultando l'inviato a cui ha anche rivolto diverse minacce. "Bucatelo raga", ancora "Acido al prossimo giro" e addirittura, riprendendosi con il telefonino, ha mimato il gesto del taglio della gola, mandando un messaggio inequivocabile.

Qui il servizio completo andato in onda su Striscia la Notizia.