Monza, cede il manto stradale: intervento di emergenza in via Borsa

Polizia locale e tecnici Brianzacque al lavoro sabato sera nel quartiere Cederna. Improvvisamente, per cause ancora in corso di accertamento, intorno alle 21.30 della sera dell'11 maggio in via Borsa il manto stradale ha ceduto.

Sul posto sono accorsi gli agenti della polizia locale di Monza che hanno accertato l'entità del danno, con il cedimento al centro della carreggiata, pericoloso per la circolazione. Il personale del comando di via Marsala ha fatto intervenire i tecnici di Brianzacque. Nel tratto di via Borsa è stata provvisoriamente posizionata una lastra in metallo e i lavori di ripristino sono stati subito programmati.

Pare che a causare il cedimento del manto stradale sia stato un danno alla fognatura.