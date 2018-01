Cede il manto stradale a Lentate sul Seveso, chiusa via Verdi per lavori

Lavori in corso in via Verdi a Lentate sul Seveso. Il tratto resterà chiuso fino al 27 gennaio 2018 in seguito agli interventi che Brianzacque dovrà realizzare in seguito all’importante cedimento del sottosuolo che ha coinvolto la strada.

Fino al 27 gennaio per motivi di sicurezza il comune di Lentate ha disposto la sospensione della circolazione di tutte le categorie di utenti lungo il tratto di strada interessato per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori (e indicativamente fino al 27 gennaio appunto).

Secodo quanto disposto dall'ordinanza fino al termine dei lavori di rispristino e messa in sicurezza della sede stradale è istituito il divieto di transito sul tratto di via Verdi. Durante i lavori potrà accadere che, a discrezione della azienda che si occupa dell'esecuzione delle opere, venga riaperto occasionalmente il tratto con circolazione a senso alternato.