Risse e ritrovo per pregiudicati: il questore chiude un famoso bar del centro di Monza

Dovrà restare chiuso per quindici giorni il bar "Buns" di Piazza Garibaldi a Monza, pieno centro cittadino. Lo ha deciso il questore di Milano Marcello Cardona in seguito alle aggressioni avvenute tra novembre 2018 e i primi giorni di febbraio.

Il provvedimento, notificato venerdì 15 febbraio, è scattato dopo cinque interventi delle volanti. Il primo il 10 novembre 2018 quando gli investigatori erano intervenuti nel cuore della notte per un'aggressione avvenuta all'interno e all'esterno del locale. Poi ancora il 22 novembre quando i poliziotti avevano identificato undici clienti, tre con precedenti penali. Non solo, sempre quella sera i titolari del bar erano stati denunciati perché avevano servito da bere a un uomo in evidente stato di ubriachezza, cliente che a sua volta era stato denunciato e segnalato alla prefettura perché trovato con alcuni grammi di hashish.

E ancora il 9 dicembre quando i poliziotti erano intervenuti a a seguito di "numerose segnalazioni relative al disturbo arrecato dalla musica ad alto volume proveniente dall’interno del locale e dal vociare degli avventori che stazionavano all’esterno; tra le molte persone presenti all’interno e all’esterno del bar solo nove potevano essere controllate, tre delle risultavano con precedenti penali e di polizia, anche per reati inerenti agli stupefacenti e contro la persona".

L'ultimo intervento risale al 9 febbraio quando, intorno alle 6 del mattino, quando due clienti abituali "si erano scagliati contro la titolare e il proprio fratello che aveva intimato loro di abbassare il volume dello stereo in loro possesso". L'uomo era stato preso per la sciarpa e colpito alla fronte con una spranga di ferro, parte dell'arredo del bar, mentre la donna era stata strattonata e spinta a terra.