Pensionato nasconde in casa 5mila euro di cocaina: arrestato

Aveva in casa oltre 5mila euro in cocaina ed è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È successo nel pomeriggio di lunedì 28 gennaio a Burago Molgora, nei guai un pensionato italiano di 62 anni, incensurato.

In casa dell'uomo, come riportato dai carabinieri della compagnia di Vimercate, materiale per il confezionamento delle dosi e un bilancino di precisione, oltre a diverse banconote per un totale di 395 euro. La droga è stata sequestrata mentre lui è stato prima ristretto ai domiciliari e dopo l'udienza per direttissima è stato accompagnato in carcere a Monza.

Secondo gli investigatori, è molto probabile che il pensionato nascondesse in casa la droga "per conto di altri spacciatori, ricavando da essi una percentuale".