Busnago, ladri in azione al centro commerciale "Il Globo": due arresti

Nella serata di lunedì 22 giugno, i Carabinieri della Stazione di Bellusco hanno arrestato per furto un uomo e una donna, entrambi pregiudicati: Z.R. di 41 anni e S.D.I. di 40 anni.

La coppia, senza fissa dimora, si è resa protagonista di un furto all'interno del supermercato del centro commerciale "Il Globo": avvertiti dal personale, i Carabinieri accorsi sul luogo hanno rinvenuto nella borsa della donna profumi di diversi marchi e prodotti per l'igiene, sottratti dai banchi dell'ipermercato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il processo per direttessima si è tenuto nella mattinata del 23 giugno, in videoconferenza. Il Giudice del Tribunale di Monza ha convalidato l'arresto e, in attesa della sentenza definitiva, ha disposto per entrambi la custodia cautelare in carcere. L'uomo è ora detenuto presso il Carcere di Monza, la donna presso il Carcere San Vittore di Milano.