Busnago, tenta di strappare il passeggino con la nipotina dalle mani del nonno: arrestato

Stava passeggiando con la sua nipotina di due anni seduta nel passeggino e all'improvviso un uomo ha cercato di strapparglielo via dalle mani con la forza. Momenti di paura a Busnago nella tarda mattinata di lunedì 23 dicembre quando un uomo di 76 anni è stato aggredito senza un apparente motivo in mezzo alla strada in viale Unità d'Italia.

Testimoni attoniti di quanto stava accadendo anche alcuni passanti che hanno assistito all'intera scena e sono stati i primi a intervenire e a chiamare il 112. L'aggressore - un cittadino marocchino di 28 anni che sembra soffrire di disturbi psichici - di fronte alla reazione del nonno che ha cercato di bloccarlo e opporsi gli ha stretto le mani attorno al collo, cercando di strangolarlo.

In pochi attimi sono arrivati i carabinieri della stazione di Bellusco e i soccorsi del 118 con un'ambulanza che ha prestato assistenza al 76enne e alla bimba che fortunatamenta a parte un po' di paura è uscita illesa dall'aggressione ed è stata affidata ai suoi genitori. Il nonno invece è stato trasferito in codice verde a causa della frattura di un dito della mano sinistra all'ospedale di Vimercate.

Il 28enne è stato arrestato e dovrà ora rispondere dei reati di tentato omicidio, sequestro di persona e resistenza a pubblico ufficiale perchè anche davanti ai carabinieri ha dato in escandescenze, cercando di opporsi al suo fermo.