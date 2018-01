Varedo, uomo trovato senza vita in una stanza d'albergo

Un uomo di 57 anni è stato trovato senza vita in una stanza d'albergo nella mattinata di lunedi' a Varedo. I carabinieri della compagnia di Desio e i sanitari del 118 sono intervenuti in una struttura ricettiva di via Como pochi minuti prima delle 9.

Purtroppo per il 57enne non c'era già più nulla da fare e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Secondo la prima ricostruzione dell'accaduto pare si sia trattato di un suicidio. Sul corpo del 57enne è stata disposta l'autopsia.