Tragedia ad Arcore, trovato cadavere in un'appartamento del centro

Un uomo di 69 anni è stato trovato cadavere nella sua abitazione di via Abate d’Adda ad Arcore nella mattinata di venerdì 8 febbraio. Secondo i carabinieri del gruppo Monza, intervenuti sul luogo per i rilievi, l'uomo sarebbe morto per cause naturali diverse settimane fa.

A dare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa che sentivano un forte odore dall'abitazione dell'uomo: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Monza e i carabinieri. Dopo aver suonato ripetutamente il campanello i vigili del fuoco sono entrati nell'abitazione tagliando le grate di un'inferriata con il flessibile e rompendo il vetro di una finestra.

Il cadavere del 69enne è stato trovato all'interno dell'abitazione. Sembra che la morte sia avvenuta diversi giorni fa,