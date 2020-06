Trovato un cadavere nel Villoresi tra Caponago e Pessano: indagini in corso

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nella mattinata di mercoledì 24 giugno in un canale a Caponago, al confine con Pessano. L'allarme è scattato intorno alle 9 quando i tecnici del Consorzio Ticino e Villoresi sono giunti a ridosso della strada provinciale Monza-Melzo per un intervento di manutenzione all'altezza dello scarico che dal canale Villoresi rilascia l'acqua nel torrente Molgora. Proprio qui, in corrispondenza di una chiusa, è stato notato un corpo privo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco insieme ai soccorsi del 118 che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Indagini in corso.