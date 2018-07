Cornate d'Adda, trovato il cadavere di un uomo nel canale vicino alla centrale elettrica

Un uomo di circa 70 anni è stato trovato cadavere nella mattinata di mercoledì 25 luglio a Cornate, nel canale che corre accanto al fiume Adda. Il cadavere è stato ritrovato dai vigili del fuoco nella zona della centrale elettrica Esterle, nei pressi di via XXV aprile.

A lanciare l'allarme sono stati i i tecnici della centrale che, intorno alle 8, avevano notato il corpo incastrato in una griglia. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica, oltre ai vigili del fuoco che hanno recuperato la salma.

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, né se si tratti di un gesto volontario. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del gruppo Monza che stanno eseguendo i rilievi del caso. Secondo quanto trapelato sembra che sul corpo non siano stati trovati segni di violenza. L'uomo non è ancora stato identificato.