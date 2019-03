Ucciso e murato per vendetta, i carabinieri fermano quattro persone

Da sei anni nessuno aveva più avuto sue notizie e Lamaj Astrit, albanese, sembrava essere scomparso nel nulla. Invece l'uomo era stato ucciso e fatto "sparire", murato dietro il muro di un'abitazione. E quando a distanza di tempo, lo scorso gennaio, gli operai hanno fatto un buco in un muro per eseguire alcuni lavori di ristrutturazione, si sono trovati davanti il cadavere ormai ridotto a scheletro.

La scoperta risale allo scorso 15 gennaio: nella "Villa degli Occhi" a Senago, dopo l'allarme lanciato dal proprietario, sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Investigativo di Monza che hanno avviato un'indagine per risalire all'identità dell'uomo. Adesso quattro uomini sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza, per i reati di omicidio e occultamento di cadavere.

I decreti di fermo sono stati eseguiti dai Carabinieri dei Nuclei Investigativi di Monza e Caltanissetta a Muggiò, Enna e Genova.

Secondo quanto reso noto dagli investigatori, i quattri uomini risultano coinvolti in qualità di mandante ed esecutori materiali dell’omicidio maturato in ambiente delinquenziale per ritorsione e vendetta e, più in particolare, per punire l’autore di un furto di preziosi colpevole anche di avere interrotto una relazione sentimentale. Seguiranno aggiornamenti.