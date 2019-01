Cadavere murato nella villa di lusso: la morte almeno 5 anni fa, indagini sugli scomparsi

Non ha ancora un'identità l'uomo trovato cadavere nella "Villa degli Occhi" a Senago nella mattinata di martedì 15 gennaio. Sul caso stanno indagando i carabinieri del nucleo investigativo di Monza che stanno vagliando tutte le ipotesi. Secondo quanto trapelato sembra che i resti umani poterebbero appartenere a un cittadino albanese di cui si erano perse le traccia a Genova a metà anni Dieci del Dumelia. Ma resta solo un'ipotesi, gli investigatori stanno scandagliando una serie di nominativi di persone in cui in quegli anni è stata denunciata la scomparsa. La morte, infatti, potrebbe essere avvenuto almeno cinque anni fa.

Il cadavere murato nel complesso di lusso

Lo scheletro, stando a quanto riferito dal comando provinciale di Milano, è stato scoperto durante alcuni lavori di ristrutturazione dietro il muro di una sorta di magazzino che si trova accanto a una dependance del residence "Villa degli occhi", una dimora settecentesca immersa in un parco secolare dove oggi vivono professionisti, manager e le famiglie più benestanti di Senago. Dietro al proprietario dell'immobile, secondo quanto emerso, non sarebbe in alcun modo coinvolti: avrebbe solo avuto la sfortuna di vivere con un uomo "sepolto" tra le mura di casa.

Di pari passo il lavoro degli investigatori — coordinati dal pm Rosario Ferracane della procura di Monza — prosegue per capire come sia morto l'uomo; non è esclusa, anzi, la pista dell'omicidio e per accertare come il suo cadavere sia finito dietro quel muro. È possibile - anche se serviranno ulteriori accertamenti per confermarlo - che il corpo sia stato "sistemato" lì proprio durante gli ultimi lavori alla villa.