Dramma a Nova Milanese, dal canale Villoresi affiora il corpo senza vita di un uomo

Il corpo senza vita di un uomo è stato recuperato nella tarda mattinata di martedì 29 ottobre nel canale Villoresi a Nova Milanese. Il cadavere è stato avvistato da alcuni passanti che hanno notato il corpo galleggiare e hanno dato l'allarme.

In via Fabio Filzi, all'angolo con via Garibaldi, sono intervenuti i soccorsi del 118 con un'ambulanza inviata dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri della compagnia di Desio. Per l'uomo purtroppo non c'era già più nulla da fare. Si tratta di un pensionato residente a Limbiate. L'uomo - secondo quanto ricostruito dai militari brianzoli - si è allontanato martedì mattina di casa, preannunciando alla famiglia i propri intenti suicidi.