Si getta nel fiume dal ponte per farla finita: trovato il cadavere di un 50enne a Cornate

Il cadavere di un uomo di cinquant'anni, originario di Spino d'Adda, in provincia di Cremona, è stato trovato nel primo pomeriggio di lunedì a Cornate d'Adda, nelle nei pressi della centrale idroelettrica Bertini.

Le ricerche per individuare il corpo senza vita dell'uomo erano partite sabato sera quando alcuni passanti in transito sul ponte di Paderno d'Adda (Lecco), hanno segnalato la presenza di un uomo a ridosso del parapetto, intenzionato a buttarsi di sotto. Nella giornata di domenica il tratto del fiume è stato battuto dalle squadre dei vigili del fuoco con elicotteri e nucleo sommozzatori e squadre del SAF per il soccorso Speleologico, Alpino e Fluviale. Le ricerche si sono concluse nel primo pomeriggio di lunedì, a Cornate d'Adda, in Brianza.

Qui è stato rinvenuto il corpo senza vita dell'uomo. Sul posto insieme ai vigili del fuoco e alle squadre di soccorso anche la polizia locale del comune brianzolo e i carabinieri della compagnia di Vimercate.