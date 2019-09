Incidente a Orio al Serio, aereo ultraleggero cade: morta ragazzina di 15 anni, tre feriti

Disastro aereo a Orio al Serio: una ragazzina di 15 anni morta e altre tre persone ferite. Sabato tragico nello scalo che serve l'area tra Bergamo e Milano. Un aereo ultraleggero è precipitato nei pressi dell'aeroclub accanto all'aeroporto. Il velivolo era guidato da Stefano Mecca, vice presidente dell'Aeroclub. La vittima sarebbe una delle sue figlie mentre i feriti sono lui e altri due figli, tra i quali un'altra 15enne sorella gemella della giovane deceduta.

Incidente aereo a Orio al Serio: un morto

L'incidente è avvenuto verso le 10.20. L'aereo, un Cessna Mooney, pare stesse atterrando quando, per motivi in corso di accertamento, è finito su una cunetta poco prima della pista dell'aeroclub che si trova fuori dall'area dell'aeroporto. Ha rischiato di precipitare sull'asse interurbano della tangenziale bergamasca.

Aereo cade a Orio: i soccorsi

Sul posto l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato tre ambulanze, tre automediche e un elicottero. Per la ragazza non c'era nulla da fare. Gli altri feriti sono stati trasportati all'ospedale di Seriate, al Papa Giovanni di Bergamo e al Gavazzeni.

Nel luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco insieme agli agenti di polizia. La zona è stata resa inaccessibile e gli inquirenti stanno ricostruendo i fatti.

L'aeroporto Orio Al Serio funziona regolarmente

L'aeroporto continua a funzionare regolarmente. "Si precisa - scrive Sacbo - che l’operatività dell’aeroporto di Bergamo non ha subito interruzioni e i movimenti in decollo e in atterraggio proseguono regolarmente".