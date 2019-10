Villasanta, cade da un bancale sopra un muletto e batte la testa: soccorso 81enne

Un uomo di 81 anni, M.P., è stato soccorso e trasferito in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza, nella mattinata di martedì a Villasanta.

L'allarme è scattato intorno alle 11.30 in via San Fiorano, all'interno di una ditta di autotrasporti. Secondo quanto ricostruito, il titolare dell'attività, probabilmente in seguito a un malore, è caduto a terra dopo essere salito su un bancale sopra un muletto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con un'ambulanza e un'automedica insieme ai carabinieri della compagnia di Monza e alla polizia locale cittadina.

L'uomo a causa di un trauma cranico è stato trasferito in codice rosso in ospedale ma non versa in pericolo di vita. La ricostruzione esatta dell'accaduto è ora al vaglio degli agenti della polizia locale.