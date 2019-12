Paura a Bormio, 18enne di Seregno cade dal ponte sopra il torrente Frodolfo: era ubriaco

Scherzava con un gruppo di amici, su di giri come lui per avere esagerato nel bere alcolici, finché non è precipitato da un ponte. Protagonista, un giovane di 18 anni di Seregno (Monza e Brianza)

Erano le 22.25 di sabato quando il giovane è caduto dalla passerella che a Bormio scavalca il torrente Frodolfo. Il giovane è rovinato sul marciapiede sottostante dopo una caduta di circa 8 metri.

Prontamente attivati i soccorsi che in poco tempo hanno raggiunto il giovane ferito. Sul posto i vigili del fuoco di Valdisotto, coadiuvati da un elicottero Areu alzatosi da Brescia.

Incidente a Bormio: paura per un ragazzo di Seregno

Il ragazzo si trova ora ricoverato presso l'ospedale Morelli di Sondalo. Il 18enne, nella caduta dal viadotto, ha riportato un grave trauma toracico e altri seri traumi.

Sull'incidente indagano i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Tirano (Sondrio) che stanno ascoltando gli amici del ragazzo e stanno valutando se la struttura è a norma.