Precipita per sei metri mentre sta lavorando sul tetto: grave

È precipitato da sei metri di altezza mentre stava sostituendo il lucernaio del tetto, ferendosi gravemente. L'episodio nel pomeriggio di giovedì, verso le 16:30, alla Dani Strumentazione Analitica Spa di viale Brianza 87, a Cologno Monzese. Sul posto è accorso il 118, con due ambulanze e un elisoccorso, e la polizia locale della cittadina a nord-est di Milano.

Il ferito, un uomo di 67 anni, ha riportato traumi alla testa, al volto e al torace, ed è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Niguarda di Milano, in codice rosso.

Secondo quanto riferito dall'Azienda regionale emergenza urgenza, il 67enne, in prognosi riservata e sotto osservazione, era cosciente al momento dell'arrivo dei soccorsi e non sarebbe in pericolo di vita. Nel nosocomio verrà sottoposto a tutti gli esami del caso.