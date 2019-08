Scivola nel canale per recuperare gli occhiali, 81enne salvato a Nova Milanese

Si sarebbe sporto nel canale e proprio in quel momento gli sarebbero scivolati di sotto gli occhiali. Per recuperarli è sceso lungo l'argine del corso d'acqua ma è scivolato. La disavventura capitata a un uomo di 81 anni a Nova Milanese intorno alle dieci e un quarto per fortuna si è conclusa senza gravi conseguenze.

A chiedere l'intervento dei soccorsi in via Garibaldi, è stato un passante che ha assistito all'intera scena e ha segnalato quanto stava accadendo. Sul posto è giunta un'ambulanza della Croce Verde Lissonese insieme a un'automedica, ai vigili del fuoco e alla polizia locale. L'81enne è stato raggiunto e riportato sull'argine dove è stato medicato in posto dal personale sanitario. Per il pensionato non è stato necessario alcun trasporto in ospedale.