Maltempo e vento forte, a Desio dalla torre cadono pezzi di calcinacci

Alcuni profili metallici e pezzi di legno sono caduti dalla torre abbandonata di viale Lombardia, a Desio. Un volo di circa sessanta metri fino al suolo: per fortuna sotto non c’era nessuno e non ci sono stati feriti. A causare la caduta probabilmente il maltempo e il forte vento.

Sul posto si sono subito recati gli agenti della polizia locale per un primo sopralluogo e la messa in sicurezza. E’ bastato questo episodio per riaprire il caso della torre del Ptb: un edificio di 23 piani abbandonato da anni. Il sindaco Roberto Corti ha firmato un’ordinanza urgente destinata alla proprietà dell’immobile.

"Nel corso del sopralluogo, effettuato da personale del settore edilizia privata e urbanistica della polizia locale e dai vigili del fuoco, è stata accertata una condizione di degrado dei parapetti di protezione provvisoria, non soltanto con riguardo a quelli posti nel corpo scala ma anche a quelli collocati su tutti i piani dell’edificio".

Inoltre nel sopralluogo è stato notato che la recinzione posta al piano terra a delimitazione della proprietà è divelta in più punti, così non risulta più vietato l’accesso con la possibilità di intrusioni nell’area e nel fabbricato". Trenta sono i giorni concessi per poter effettuare tutti i lavori.