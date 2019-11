Agrate Brianza, colpito da un calcio di un cavallo al petto: soccorso un uomo

Un uomo di 71 anni è stato soccorso dal personale del 118 in codice rosso ad Agrate Brianza nella tarda mattinata di lunedì 11 novembre. I mezzi di emergenza sono intervenuti all'interno di un terreno privato di via Esculapio per quello che inizialmente era parso un infortunio sul lavoro.

L'uomo, residente a Brugherio e titolare di un'azienda elettromeccanica, sarebbe stato colpito al petto da un calcio di un cavallo di sua proprietà mentre stava armeggiando con un tubo dell'acqua da riparare dietro un capannone. L'animale, forse spaventato da qualcosa, avrebbe reagito muovendosi e avrebbe colpito in pieno l'uomo che è caduto a terra.

Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 insieme a un'automedica in codice rosso e la polizia locale di Agrate Brianza che si è occupata degli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Il 71enne è stato soccorso e trasferito d'urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza.