Calendario 2020 della Polizia di Stato: come avere una copia

Sarà Paolo Pellegrin, vincitore di dieci edizioni del World Press Photo, dal 2005 uno dei migliori fotografi e videomaker del mondo e membro effettivo di Magnum Photos, a immortalare le donne e gli uomini della Polizia di Stato, impegnati nella loro quotidiana "missione" per il calendario 2020 della Polizia di Stato.

Anche quest´anno la realizzazione del calendario ufficiale ha trovato la partenship di Unicef. Il ricavato della vendita verrà devoluto al Comitato italiano per l´Unicef Onlus per sostenere il progetto connesso alla celebrazione del "Trentesimo anniversario della Convenzione ONU dei diritti dell´infanzia e dell´adolescenza", occasione per riaffermare i diritti dei più giovani. Come per lo scorso anno saranno messe in vendita l’edizione grande da parete al costo unitario di € 8,00 e la piccola da tavolo al costo di € 6,00, non solo al personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno, ma anche a tutti i cittadini. Fino al 23 settembre è possibile prenotare la propria edizione.

Modalità di prenotazione e acquisto

Presso qualsiasi ufficio postale è possibile compilare bollettino di pagamento intestato a: Comitato italiano per l'UNICEF C/C 745000

causale "calendario della Polizia di Stato 2020 per il progetto UNICEF"

(se si intende acquistare più calendari basterà un unico versamento pari all'importo tatale del numero di calendari richiesti).

Con la ricevuta del bollettino pagato recarsi presso gli uffici della Questura di Monza e della Brianza per comunicare l'avvenuta prenotazione.

Il ritiro verrà comunicato direttamente agli interessati nel prossimo mese di dicembre.