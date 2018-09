Frontale tra due camion sul cavalcavia dell'A4: uomo intrappolato tra le lamiere per 45 minuti

È rimasto intrappolato per 45 minuti nell'abitacolo del camion, incastrato tra le lamiere contorte dopo un terribile schianto frontale con un altro mezzo pesante. È stato estratto dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano ed è stato accompagnato con l'elisoccorso al pronto soccorso del Niguarda. È successo nel primo pomeriggio di mercoledì 5 settembre a Cambiago, sul cavalcavia dell'autostrada A4 Milano-Venezia.

Tutto è accaduto intorno alle 13, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Per cause ancora da accertare un Ford Transit e un Nissan Cabstar si sono schiantati frontalmente, ad avere la peggio è stato il conducente del Cabstar: un ragazzo di 27 anni. Il giovane è rimasto intrappolato all'interno dell'abitacolo ed è stato liberato solo in seguito all'intervento dei vigili del fuoco. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi: ha riportato una lesione a un arto inferiore ed è stato accompagnato al pronto soccorso del Niguarda con l'elicottero. Fortunatamente non sembra essere in pericolo di vita.

Meno gravi, invece, le condizioni del conducente del Transit, accompagnato in codice verde al pronto soccorso. Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto, per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cassano d'Adda.