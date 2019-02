Dalla Croazia a Concorezzo nascosti nel tir: l'odissea di quattro ragazzini afgani

Quattro ragazzi Afgani tra i 15 e 16 anni sono stati trovati dai carabinieri nel rimorchio di un camion proveniente dalla Croazia alla dogana di Concorezzo nella serata di sabato 2 febbraio.

Tutto è iniziato quando il camionista, fermo in una piazzola della struttura di via Monterosa, ha sentito dei rumori provenienti dal cassone del mezzo e ha chiamato i carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari delle stazioni di Brugherio e Concorezzo che hanno tolto i sigilli (intatti) dal rimorchio e aperto i portelloni.

Dal cassone sono sbucati quattro giovani dall'età apparente di 15-16 anni, tutti in buone condizioni di salute. I giorni sono stati visitati e accompagnati in un centro di accoglienza della Brianza, come disposto dall'autorità giudiziaria.

Non è ancora chiaro come siano saliti a bordo del mezzo, dato che i sigilli del rimorchio sono apparsi integri e il camionista è risultato estraneo alla vicenda. Sul caso sono in corso accertamenti.

Un fatto simile era accaduto nel novembre del 2018 quando tre ragazzini Afgani erano arrivati a Lentate sul Seveso a bordo di un rimorchio.