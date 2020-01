Desio, camion incastrato sotto il ponte della ferrovia: traffico in tilt e treni in ritardo

Un camion incastrato sotto il ponte e il traffico in tilt sulle strade cittadine e lungo le tratte ferroviarie brianzole. Pomeriggio di pesanti disagi a Desio lunedì 20 gennaio.

Un camion è rimasto incastrato nel sottopasso di via Lampugnani lungo la ferrovia. Purtroppo non è la prima volta che accade e questa volta a prendere male le misure è stato un corriere. L'uomo, 35 anni, ha imboccato il sottopasso ma il cassone del mezzo è rimasto fuori, incastrandosi sotto il ponte. Un episodio analogo era già avvenuto a luglio quando un altro mezzo pesante ha imboccato il tratto, restando però bloccato e impossibilitato a proseguire la marcia.

Sul posto insieme a un'ambulanza del 118 sono giunti anche gli agenti della polizia locale di Desio che hanno effettuato un sopralluogo e gestito la viabilità nel tratto. Ci sono state ripercussioni anche per la circolazione ferroviaria con disagi per i pendolari: la circolazione tra Desio e Monza è stata momentaneamente interrotta per le verifiche lungo i binari e alcune corse dirette a Como o a Milano sono state cancellate. Diversi i ritardi accumulati dai convogli. L'autista del mezzo è stato accompagnato in codice verde in ambulanza all'ospedale di Desio.

Camion incastrato - Foto D. Casarano/Facebook