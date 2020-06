Camion si ribalta in strada a Muggiò durante manovra: strada bloccata

Un camion ribaltato e una strada bloccata a lungo per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso. Un mezzo pesante nella mattinata di giovedì 11 giugno si è ribaltato a Muggiò in via Figini, nel quartiere Taccona.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Muggiò e i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza. Secondo quanto è stato possibile ricostruire al momento, il mezzo pesante si sarebbe ribaltato durante lo svolgimento di alcune operazioni di manovra per la messa in posa di un manufatto. Nell'incidente è rimasto coincolto anche un autoarticolato che si trovava dall'altra parte della strada.

Non risultano feriti. Sono state invece impegnative - proprio per le dimensioni dei mezzi da movimentare - le operazioni di recupero e il tratto stradale è rimasto chiuso per permettere l'intervento dei soccorsi.