Blitz della polizia in via Campini a Monza: trovati 8 grammi di erba a terra

Otto grammi di marijuana abbandonati a terra in mezzo alle siepi. È quanto hanno trovato gli agenti della polizia di stato nel pomeriggio di lunedì 26 febbraio in Via Campini a Monza, pieno centro storico. La droga, come riferito dagli agenti, è stata trovata dopo un controllo ad alcuni cittadini nigeriani, incensurati e regolari sul territorio italiano. Tutta "l'erba" è stata sequestrata a carico di ignoti.