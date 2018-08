Lissone, cede un cardine e il cancello della Pro-Lissone travolge un uomo: è grave

Il cancello che esce dal cardine e rovina al suolo schiacciando un uomo, poi le sirene dei mezzi di soccorso e la corsa al pronto soccorso. Attimi di paura nella mattinata di mercoledì 8 agosto in via Goito a Lissone dove il portone di ferro del campo sportivo della Pro-Lissone è rovinato a terra travolgendo un uomo di 69 anni che pare stesse svolgendo delle manutenzioni all'interno della struttura.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 11, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno accompagnato l'uomo al pronto soccorso del San Gerardo di Monza, secondo quanto trapelato avrebbe riportato importanti ferite alla schiena, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Non è ancora chiaro cosa abbia causato il cedimento del cancello, per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Lissone.