Elezioni amministrative in Brianza, ecco i nomi dei candidati del centrodestra

Il centrodestra si presenterà unito alle prossime elezioni comunli in Brianza. E' quanto stabilito dalle segreterie regionali, provinciali e cittadine di Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e alleati.

Con un comunicato congiunto, diffuso dopo la decisione, sono stati indicati i nomi dei candidati sindaco in lizza per il centrodestra per le prossime elezioni amministrative di domenica 10 giugno negli otto comuni della Brianza chiamati a votare.

"Nella provincia di Monza e Brianza il centrodestra si presenterà unito alle elezioni amministrative del 10 giugno" hanno annunciato i commissari coordinatori provinciali Andrea Villa della Lega, Fabrizio Sala di Forza Italia, Rosario Mancino di Fratelli d'Italia.

Ecco i nomi dei candidati Sindaco del centrodestra nei vari comuni.

Brugherio - Massimiliano Balconi (Lega)

Carate Brianza - Luca Veggian (Forza Italia)

Cogliate - Andrea Basilico (Lega)

Lazzate - Loredana Pizzi (monocolore Lega)

Macherio - Federico Ferrario (Forza Italia)

Nova Milanese - Eugenio Pizzigallo (Indipendente)

Seveso - Luca Allievi (Lega)

Seregno - Ilaria Cerqua (Forza Italia)