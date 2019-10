Anche a Renate "Narco" è pronto a fiutare droga: Monza "presta" la sua unità cinofila

Anche a Renate Narco è pronto a "combattere" lo spaccio. L'unità cinofila della polizia locale monzese fino a fine anno svolgerà alcuni servizi specifici antidroga anche nel comune brianzolo. La Giunta Comunale di Monza ha dato il via libera all’utilizzo del nucleo cinofilo monzese in rinforzo ai colleghi brianzoli che avevano richiesto di poter sperimentare questo servizio sul proprio territorio. L’accordo tra i due comuni, che sarà siglato a giorni, prevede che per un periodo temporaneo fino al 31/12/2019 l’unità cinofila svolga alcuni servizi a Renate.

L’impiego del personale monzese, che raggiungerà un massimo di 36 ore complessive in orario extralavorativo, per il Comune di Renate è finalizzato a sperimentare l’utilità del servizio antidroga soprattutto nelle aree più sensibili quali i giardini pubblici, mentre per il Comune di Monza rappresenta un’occasione preziosa che consente un addestramento ulteriore all’unità cinofila attualmente in servizio presso il Comando di Via Marsala.

“Sono fiero che il nostro Narco diventi un modello da esportare – commenta l’Assessore alla Sicurezza Federico Arena – certo come sono che in tema di lotta allo spaccio debba essere utilizzato ogni mezzo possibile e utile”. "Il Comune di Renate sarà dotato di due unità cinofile della Polizia Locale monzese, che opereranno sul nostro territorio in sinergia con i nostri agenti di Polizia Locale - aggiunge il Sindaco di Renate Matteo Rigamonti - Una novità che migliorerà ancora di più la sicurezza pubblica e la sicurezza di tutti i cittadini renatesi."