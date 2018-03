Rottweiler salta e resta incastrato in un cancello, liberato dai vigili del fuoco

Ha tentato di saltare una recinzione ed è rimasto bloccato, con la zampa infilzata in uno dei tubolari della cancellata. E' successo a Cesano Maderno dove nella mattinata di mercoledì, in una proprietà di via Trieste, sono intervenuti i vigili del fuoco di Seregno.

I pompieri hanno soccorso l'animale che era rimasto incastrato senza possibilità di muoversi lungo la recinzione che divideva in due parti il giardino della proprietà. Per liberare il rottweiler la squadra ha dovuto tagliare in tre punti diversi il tubolare e permettere così al cane di tornare libero.

Dopo l'intervento di salvataggio, durante il quale l'animale è rimasto immobile e mansueto, lasciandosi aiutare, i vigili del fuoco hanno adagiato il cane su un supporto e lo hanno caricato nella vettura del proprietario che lo ha accompagnato in una clinica veterinaria per medicare la zampa posteriore sinistra.

Insieme ai vigili del fuoco mercoledì mattina in via Trieste era presente anche la polizia locale.