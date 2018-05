Cane in fuga sulla Milano-Meda salvato dalle auto grazie alla polizia locale

A causare rallentamenti lungo la superstrada Milano-Meda mercoledì pomeriggio non è stato un incidente ma un cane. L'animale, in fuga lungo il tratto tra le auto, fortunatamente non si è fatto male ed è stato recuperato prima che la sua corsa potesse causare qualche sinistro.

A recuperare il cane, un esemplare femmina, sono stati gli agenti della polizia locale di Paderno Dugnano in collaborazione con alcuni volontari del Fusi di Lissone e il personale dell'Asl di Sedriano. Ad allertare gli agenti e a chiedere il loro intervento, come riporta Il Notiziario, sono stati alcuni automobilisti che hanno segnalato la presenza dell'animale intorno alle 14 all'altezza dell'uscita in direzione Milano di Paderno Dugnano.

La cagnolina in fuga dalla Milano-Meda poi si è spostata sulla Tangenziale Nord dove è stata finalmente fermata e recuperata all'altezza dell'area di servizio tra Nova Milanese e Cinisello Balsamo. L'animale è risulto dotato di microchip ma il dispositivo non è collegato ad alcun nominativo registrato all'anagrafe canina e sono in corso accertamenti per risalire al proprietario.